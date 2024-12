Milan-Genoa, partita speciale per Balotelli: ecco il motivo

Stasera, alle ore 20:45 , il Milan affronterà il Genoa a San Siro e per Mario Balotelli , ex rossonero, sarà una partita speciale. Il match di stasera, che seguirà ai festeggiamenti per il 125° anniversario del club rossonero, è valevole per la 16esima giornata della Serie A 2024/2025 .

Balotelli, stasera, affronterà per la prima volta il Milan da ex calciatore rossonero. Fino ad ora non era mai successo non solo perché l'attaccante classe 1990 ha giocato all'estero, ma anche per un altro motivo: nella stagione 2019/2020, quando Balotelli tornò a giocare in Serie A con la maglia del Brescia, non giocò le due partite contro il Milan per squalifica.