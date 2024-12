Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve, solo un pari nel recupero

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 15 dicembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Venezia, anticipo serale della 16^ giornata della Serie A 2024-2025 terminato 2-2 all'Allianz Stadium. 'Vecchia Signora' salvata, in pieno recupero, da un calcio di rigore trasformato da Dušan Vlahović. Il quale, poi, litiga con i tifosi della curva bianconera.

Thiago Motta, allenatore della Juve, non cerca alibi. Intanto, però, le prime della classifica scappano via. L'Atalanta mantiene il primato vincendo a Cagliari di misura (0-1) con gol di Nicolò Zaniolo e tocca quota 37 punti. Il Napoli, qualche ora dopo, replica imponendosi in rimonta (1-3) in casa dell'Udinese: reti di Romelu Lukaku e André-Frank Zambo Anguissa più un autogol.

Questa sera, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà Milan-Genoa, partita che farà registrare i festeggiamenti per i 125 anni del club rossonero. In campo, la squadra di Paulo Fonseca spera di poter far festa con i 'diavoletti'. L'allenatore, infatti, lancerà dal 1' i giovani del Milan Futuro, in particolare Álex Jiménez (al posto di Theo Hernández) e Mattia Liberali. Ed è pronto anche Francesco Camarda.

Domani, invece, Lazio-Inter: la 'rosea' presenta il match di alta classifica in programma allo stadio 'Olimpico' intervistando gli amici del grande ex della serata, Simone Inzaghi, attuale allenatore nerazzurro ma ex calciatore ed ex tecnico dei biancocelesti capitolini.