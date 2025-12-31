Milan, gennaio ricco di sfide: Jashari non deve far rimpiangere Modric

Con tutti questi impegni ravvicinati è inevitabile che le turnazioni verranno estese, soprattutto a centrocampo, reparto in cui Massimiliano Allegri gode della scelta più ampia. Uno su tutti che andrà centellinato è Luka Modric, che all'età di 40 anni non potrà giocare tutte le partite di Serie A in programma. Per questo motivo, Ardon Jashari può finalmente mettere in mostra le sue abilità e legittimare la spesa realizzata per acquistare il cartellino del centrocampista ex Brugge (34 milioni di euro più bonus).
Come detto, sicuramente lui e le altre seconde linee troveranno maggior minutaggio nelle prossime sfide, ma non subito. In vista della trasferta di Cagliari, l'unica novità dovrebbe essere la presenza di Rafa Leao e di Niclas Fullkrug in panchina, con l'undici titolare che dovrebbe rimanere lo stesso che ha battuto 3-0 il Verona di Zanetti.
