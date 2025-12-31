Milan, gennaio ricco di sfide: Jashari non deve far rimpiangere Modric

Milan, con sei partite in 23 giorni Jashari si prenderà i minuti che merita

Dal 2 al 25 gennaio 2026, il Diavolo sarà impegnato in 6 partite di Serie A, organizzate in 4 trasferte e 2 match tra le mura amiche. Lontano da 'San Siro' il Milan affronterà il Cagliari, la Fiorentina, il recupero contro il Como e lo scontro diretto con la Roma. Al 'Meazza', invece, ospiterà il Genoa e il Lecce.