Milan, nel mese di gennaio servirà il contributo di tutti: Jashari in primis

Milan, gennaio ricco di sfide: Jashari non deve far rimpiangere Modric
L'edizione odierna del quotidiano 'Tuttosport' dedica un pezzo al prossimo mese 'di fuoco' del Milan. Tante sfide ravvicinate vuol dire più minuti per le seconde linee rossonere, tra cui Ardon Jashari
Redazione

L'edizione odierna di 'Tuttosport' presenta un articolo dedicato al Milan di Massimiliano Allegri e al mese di gennaio ricco di partite. Come ricorda il giornale, il club rossonero, per la prima volta in questa stagione, si troverà ad affrontare un calendario con impegni molto ravvicinati.

Milan, con sei partite in 23 giorni Jashari si prenderà i minuti che merita

—  

Dal 2 al 25 gennaio 2026, il Diavolo sarà impegnato in 6 partite di Serie A, organizzate in 4 trasferte e 2 match tra le mura amiche. Lontano da 'San Siro' il Milan affronterà il Cagliari, la Fiorentina, il recupero contro il Como e lo scontro diretto con la Roma. Al 'Meazza', invece, ospiterà il Genoa e il Lecce.

Con tutti questi impegni ravvicinati è inevitabile che le turnazioni verranno estese, soprattutto a centrocampo, reparto in cui Massimiliano Allegri gode della scelta più ampia. Uno su tutti che andrà centellinato è Luka Modric, che all'età di 40 anni non potrà giocare tutte le partite di Serie A in programma. Per questo motivo, Ardon Jashari può finalmente mettere in mostra le sue abilità e legittimare la spesa realizzata per acquistare il cartellino del centrocampista ex Brugge (34 milioni di euro più bonus).

Come detto, sicuramente lui e le altre seconde linee troveranno maggior minutaggio nelle prossime sfide, ma non subito. In vista della trasferta di Cagliari, l'unica novità dovrebbe essere la presenza di Rafa Leao e di Niclas Fullkrug in panchina, con l'undici titolare che dovrebbe rimanere lo stesso che ha battuto 3-0 il Verona di Zanetti.

Verso Cagliari-Milan, Allegri conferma De Winter in difesa e Nkunku davanti
Cambia l’allenatore, cambia il Milan: Allegri fa la differenza

