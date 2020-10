Milan, Gabbia resta ancora in isolamento per il coronavirus

Milan, ancora incertezza sul rientro di Gabbia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan ha recuperato Léo Duarte, che è guarito dal CoVid_19, ritrovando, così, un difensore centrale in un reparto ridotto all’osso. Come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, però, resta ancora in isolamento Matteo Gabbia. Il numero 46 rossonero, classe 1999, ha contratto il coronavirus lo scorso 9 ottobre ed è tuttora in attesa del doppio tampone negativo, condizione necessaria per poter terminare la quarantena e tornare ad allenarsi agli ordini del tecnico Stefano Pioli. MILAN SQUADRA PIÙ GIOVANE D’EUROPA: ECCO LA CLASSIFICA >>>