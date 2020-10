Serie A – Milan, Matteo Gabbia positivo al Covid-19

Milan, Gabbia e Plizzari i positivi al Covid-19

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In mattinata era emersa, attraverso il comunicato della FIGC, la positività di altri 3 elementi all’interno del gruppo dell’Italia Under 21: due calciatori e un elemento dello staff. Dei due calciatori uno è sintomatico, mentre l’altro no. Ora sono stati rivelati i nomi dei due calciatori: Matteo Gabbia difensore del Milan e Alessandro Plizzari, portiere rossonero ma in prestito alla Reggina.

Un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione ad entrambi i calciatori azzurri. Il Milan, dunque, dovrà fare a meno di Gabbia per il derby del 17 ottobre, gara in cui dovrebbe rientrare dal 1′ Alessio Romagnoli.

