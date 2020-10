Top 10 delle squadre più giovani d’Europa: Milan in testa

Milan, la squadra più giovane d’Europa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato da Transfermakt.it, il Milan è la squadra con l’età media più bassa a livello europeo tenendo conto dei calciatori che sono scesi in campo in questo scorcio iniziale di stagione.

I Rossoneri con 23,6 anni di media, superano di pochissimo Nizza e Saint-Etienne, due dei cinque club della Ligue1 a comparire fra le 10 delle principali leghe del Vecchio Continente. Solo il Verona in Italia va sotto la media dei 25 anni, mentre il Cagliari (25,2) la supera di poco.

Se si guardano le classifiche, anche Lille (24,6), Aston Villa (24,9), Real Sociedad e Lipsia (entrambe a 24,3) sfruttano bene le forze fresche. E le big italiane? La Juventus ha una media di circa 27 anni, mentre è l’Inter quella a sentir i peggiori scricchiolii alle ossa (28,4), la più vecchia d’Italia dopo Parma (28,6) e Benevento (28,9).

