Milan, Furlani e il suo futuro: Cardinale lancia indizi?

Il futuro di Furlani al Milan potrebbe essere in bilico? La Repubblica, dopo le parole di Cardinale e Ibrahimovic , si interroga sul dirigente rossonero. Furlani ieri era presente all'evento del Financial Times , ma nonostante ciò, le voci e i rumor sul suo futuro non si placano. Ecco le ultime.

Furlani quale futuro al Milan?

La Repubblica riporta un passaggio in particolare delle parole di Cardinale, che potrebbe suggerire un imminente cambiamento in vista. "Né io né Zlatan siamo soddisfatti di non essere i numeri uno. Mi sono affidato a lui perché sarà la mia voce con la squadra. Ha la giusta autorità". Per il quotidiano, quelle di Gerry Cardinale sono parole che non andrebbero a favore di Giorgio Furlani. Entrato nel 2018 nel CDA del Milan con il ruolo di “Consigliere”, Giorgio Furlani è passato dall’essere “Portfolio Manager” del fondo di investimenti Elliott al diventare, nel dicembre del 2022, amministratore delegato del club di via Aldo Rossi sostituendo Ivan Gazidis. Dalla prossima stagione, il ruolo di Furlani al Milan potrebbe di nuovo cambiare, staremo a vedere. LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, le probabili formazioni. Un solo dubbio per Pioli