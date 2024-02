Furlani raggiunge Cardinale e Ibrahimovic: ecco le info | PM NEWS

Gerry Cardinale torna a parlare del Milan e non solo. Il patron di RedBird e del Diavolo è intervenuto nel corso della sesta edizione del 'Business of Football Summit - The Path to Profit', evento che ha avuto luogo a Londra grazie al Financial Times. Insieme con lui anche il consulente di RedBird, Zlatan Ibrahimovic. L’AD rossonero Giorgio Furlani, secondo quanto risulta alla nostra redazione, dopo gli impegni ad Abu Dhabi dei giorni scorsi, ha raggiunto Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic all'evento “Business of Football Summit” ed era presente questa sera in platea. LEGGI ANCHE: Milan, stadio e infortuni. Ecco le parole di Gerry Cardinale