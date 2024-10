Milan, Fonseca: i numeri horror di una partenza negativa. La convinzione della dirigenza

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', la dirigenza del Milan aveva previsto un inizio in salita, visto il cambio in panchina. Se si considerano le prime nove partite stagionali, però, la partenza di Paulo Fonseca è la peggiore degli ultimi dieci anni. Numeri difficili da digerire, ma sia il portoghese che la dirigenza sarebbero convinti che presto la squadra uscirà fuori e comincerà a macinare risultati positivi. Il Milan chiede tempo per vedere la migliore versione dei rossoneri. I numeri di Fonseca, però, sono negativi: in nove partite (7 in Serie A, 2 in Champions League), sono arrivate solo 3 vittorie, con 2 pareggi e già 4 sconfitte, con una media di 1,22 punti a partita. Pioli, la scorsa stagione, aveva si perso 5-1 il derby, ma aveva collezionato 6 vittorie nelle altre partite di campionato. La media è più basso anche rispetto a Giampaolo, che fu esonerato dopo la sosta di ottobre: l'ex allenatore rossonero aveva collezionato 1,29 punti a gara giocata.