Milan, stoccata del giornalista a Boban: e gli ricorda quella scelta di Giampaolo …

"Boban ha esagerato, ma rimane uno dei migliori in circolazione" — "Si può dire che ha esagerato? Si può dire. Intanto Fonseca non ha mai parlato di prestazione “fenomenale” e descriverla come la migliore da quando siede sulla panchina del Milan merita un approfondimento. Il risultato è importante, importantissimo, ma non può determinare sempre e comunque la maggior parte delle analisi su una partita di calcio. Contro l'Inter, i rossoneri hanno disputato senza dubbio la migliore prova in campionato, ma l'allenatore portoghese – che incise eccome su quella vittoria cambiando spartito tattico, interpreti e atteggiamento mentale – riconobbe molto onestamente quanto quella versione della squadra fosse ancora lontana dai suoi ideali".

"Boban è probabilmente uno dei migliori talent in circolazione nel panorama televisivo, per la sua capacità di produrre commenti ficcanti, pungenti e spesso centrati. Ma dando la sensazione di trasmetterli con quel pizzico di sana presunzione di chi sui campi di calcio è stato un raro esempio di intelligenza calcistica e classe sopraffina. Poi però c'è il confronto delle idee con un altro interlocutore e, nella sua dialettica con Fonseca, non sempre Boban ha dato l'impressione di voler rispettare il parere contrario".

Milan, il giornalista: "Ricordo che Boban ha preso Giampaolo" — "Eppure l'allenatore che ha preso il posto di Pioli sta dimostrando in queste ultime settimane di aver saputo ribaltare una situazione ambientale avversa con coraggio, idee chiare e grande sensibilità umana. Quella che non dovrebbe mancare mai quando, per esempio, si ricopre l'incarico di dirigente in un club importante come il Milan. E si punta su un tecnico di belle speranze, ma magari poco avvezzo a certe pressioni, come fu il Marco Giampaolo. Scelto all'epoca anche da Boban".

"L'avventura rossonera dell'allenatore abruzzese durò pochissimo, conclusa con un esonero ad ottobre e l'avvicendamento con Stefano Pioli resosi necessario per porre rimedio ad un'evidente incompatibilità caratteriale tra lui e gran parte della squadra, oltre che con dirigenti – Maldini e Boban – che palesarono in quella circostanza tutta la loro inesperienza nella gestione della situazione. Non proteggendo e supportando a sufficienza una scelta che era stata ardita, di rottura totale e che per questo avrebbe meritato una difesa più strenua. Anche nel quotidiano".

"Ecco, prima del derby della rinascita, la vicenda di Fonseca mi aveva ricordato molto da vicina la breve parentesi di Giampaolo. A differenza di quest'ultimo, l'ex Roma ha saputo però trovare dentro di sé e all'interno del suo gruppo di lavoro la forza per risalire la china e stoppare i tanti, troppi, processi sommari nei suoi confronti. La prossima volta Boban tenga a mente pure questo. Perché essere tagliente a tutti i costi non sempre ti porta a dire tutta la verità". LEGGI ANCHE: Capello: “Il Milan mi lascia qualche dubbio. Leao si svegli e non gesticoli” >>>