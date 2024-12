Milan, Fofana è il mago degli assist. Un dato clamoroso. Chi serve di più?

Milan, Fofana: assist a profusione. Il dato importante e i suoi 'target' preferiti

L'assist a Reijnders a Verona, come scrive la Gazzetta.it, è l'ennesimo passaggio decisivo di una stagione davvero importante fino a qui. Fofana gioca davanti alla difesa, ma non si fa problemi se deve avanzare per creare anche in attacco. Ora, tra campionato e Champions League siamo arrivati a cinque assist, cifra che gli permette di essere l'assist man stagionale più prolifico del Milan assieme a Pulisic. Tutti assist bellissimi con un dato clamoroso: quei cinque assist sono arrivati tutti nelle ultime otto partite. Una media importantissima. La rosea chiarisce anche chi siano i giocatori più cercati dagli assist di Fofana. Tre volte per Leao (Cagliari, Slovan, Stella Rossa), due volte per Reijnders (Empoli, Verona).