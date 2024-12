Milan, Reijnders: il rinnovo non basta? Serve garantire una cosa

Milan, Reijnders: accordo per il rinnovo ormai trovato. Questo basta per il futuro? No secondo 'Il Corriere della Sera'. Ecco le novità

Emiliano Guadagnoli Redattore 22 dicembre 2024 (modifica il 22 dicembre 2024 | 10:01)

Come scrive 'Il Corriere della Sera', Tijjani Reijnders è una delle poche certezze di questo Milan non calando mai nelle prestazioni. Al contrario: la sua crescita è costante e sotto gli occhi di occhi. Nel 2023 l’AZ incassò per la sua cessione 20 milioni di euro, oggi, secondo il quotidiano, ne vale 50: più del doppio. In 22 partite stagionali ha già segnato 8 reti, saltando solo il Napoli per squalifica. L'ultimo gol contro il Verona ha salvato il Natale del Milan e quello di Fonseca.