Milan, Maignan-Reijnders: accordo! Rinnovo Theo Hernandez: la proposta

Come riportato da Emanuele Baiocchini, esperto di calciomercato da Sky Sport, il Milan avrebbe trovato gli accordi per i rinnovi di Mike Maignan e di Tijjani Reijnders. Per il portiere francese dovrebbe arrivare un nuovo contratto da 5 milioni netti a stagione. Per l'olandese, invece, 3 milioni di euro netti più bonus, cifra che salirà negli anni a seguire. Non solo, oggi l'agente di Theo Hernandez è stato a Casa Milan (LEGGI QUI). Novità importanti anche sul rinnovo del terzino.