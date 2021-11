Milan, Florenzi vuole dare il suo contributo alla causa rossonera

Alessandro Florenzi vuole conquistare il Milan: recuperato dall'operazione al ginocchio, si candida per giocare al posto di Davide Calabria

Daniele Triolo

Alessandro Florenzi è finalmente pronto a dare il suo contributo al Milan. Soprattutto ora che Davide Calabria (stiramento al polpaccio) sarà costretto ad alzare bandiera bianca nelle prossime partite. Ne ha parlato il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Florenzi sta approfittando di questa sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali per lavorare sodo a Milanello. Il suo obiettivo, infatti, è quella di mettere benzina nelle gambe dopo il lungo stop dovuto all'operazione in artroscopia al menisco del ginocchio sinistro che, di fatto, gli ha consentito di mettersi a disposizione di Stefano Pioli (per la panchina) soltanto per il derby.

Il numero 25 romano (che ha attirato le simpatie dei tifosi rossoneri per il faccia a faccia con Hakan Çalhanoğlu post esultanza del turco proprio nella stracittadina) è giunto in prestito oneroso con diritto di riscatto dalla Roma. Avrà, dunque, tutta la seconda parte di questa stagione per convincere la dirigenza a confermarlo in organico anche nelle annate a seguire.

"Al Milan mi sto trovando benissimo - ha detto ieri Florenzi a 'Skrill' -. Il gruppo è solido ed il club è organizzato in ogni minimo dettaglio. Nel corso dell'estate ci sono stati diversi club interessati a me, ma quando è arrivata la chiamata del Milan non ho più voluto ascoltare nessun altro. Anche perché si è dimostrato la società più interessata a me".

"Non ho fatto in tempo a giocare con i grandi campioni della storia rossonera, ma gente come Paolo Maldini, Francesco Totti e Daniele De Rossi, con i quali ho condiviso lo spogliatoio, sono degli 'Intoccabili' per quello che hanno fatto con i rispettivi club e per il calcio italiano".

Adesso, però, per Florenzi è arrivato il momento di far parlare il campo. Si giocherà, con Pierre Kalulu, un posto da titolare nel Milan delle prossime partite. Starà a lui convincere tutti a suon di buone prestazioni sul versante destro.