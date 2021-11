Milan, Florenzi: “Maldini leggenda intoccabile. Voglio aiutare il club”

Alessandro Florenzi, esterno destro del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Skrill', uno degli sponsor ufficiali del club rossonero

Quando senti il ​​nome "Milan", qual è la prima cosa che pensi? "Quando penso al Milan, penso a tutti i campioni che sono passati di qui e che hanno indossato questa maglia. Poi ho avuto la fortuna di incontrare e conoscere da vicino uno di loro: Paolo Maldini . È una leggenda di questo club e ha un'aura pari a quella che hanno Francesco Totti o Daniele De Rossi alla Roma. Uomini così, li chiamo intoccabili, non solo per quello che hanno dato ai loro club ma a tutto il calcio italiano".

Il trasferimento arriva alla fine di un'estate fantastica per te. Com'è stato alzare il trofeo del Campionato Europeo e fare una breve apparizione in finale? "Vincere qualcosa con la tua nazionale è un'emozione indescrivibile. Abbiamo passato 50 giorni insieme, non eravamo solo compagni di squadra, si è creata una vera famiglia. Non è stato un viaggio facile, soprattutto per me, ma abbiamo lavorato tutti dalla stessa parte alla ricerca di un sogno".