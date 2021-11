Infortunio Calabria, la presumibile data per il suo rientro in campo

Stiramento per Davide Calabria, terzino del Milan, rimediato a Coverciano negli allenamenti con la Nazionale Italiana. Ecco quanto si fermerà

Al Milan preferiscono ancora non esprimersi sull'entità dello stiramento. Il che, al momento, lascia aperta qualsiasi porta. Certo, i muscoli del polpaccio sono particolarmente delicati. Pertanto, anche se per Calabria si trattasse di uno stiramento non particolarmente grave, come minimo il calciatore rossonero sarebbe costretto a fermarsi per tre settimane.