Calciomercato Milan – Assalto ad un giocatore della Juventus: il punto

Tra poco più di un mese riaprirà i battenti il calciomercato e il Milan è sempre attento a tutte le occasioni per rinforzare il proprio organico in vista dello sprint per la vittoria dello Scudetto. I rossoneri, infatti, sono in lotta con il Napoli e se vorranno durare fino alla fine, oltre alla costanza di rendimento, dovranno anche poter contare su una rosa competitiva in ogni suo settore. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara stanno meditando se intervenire anche in difesa nella sessione di gennaio.