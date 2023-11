Milan-Fiorentina, Pioli vuole riaccendere la luce. Il mercato lo aiuterà

Altrimenti, basta un ulteriore passo falso per spalancare le porte della crisi. Già in Milan-Fiorentina, però, non sarà facile per il Diavolo di Pioli conquistare tre punti. Mancheranno, in contemporanea, Rafael Leão, Olivier Giroud e Noah Okafor. Il club ha ribadito la fiducia nell'allenatore, ma è evidente che tutti si aspettino una svolta in termini di risultati. In una situazione complicata per via dei tanti infortuni.