Maldini: “Volevo Messi al Milan. Ci ho provato dieci giorni, ma …”

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha rivelato come abbia provato a prendere Lionel Messi qualche anno fa. Il retroscena

Ieri sera Paolo Maldini , ex direttore tecnico del Milan , è stato ospite di 'PoretCast', il vodcast a teatro ideato e condotto dall'attore Giacomo Poretti, reso celebre dal famoso trio 'Aldo, Giovanni e Giacomo'. Per l'occasione, Maldini è tornato a parlare, per la prima volta, dalla sua separazione dal club rossonero, avvenuta all'inizio del mese di giugno.

Milan, Maldini rivela: "Provai a portare Messi"

E, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Maldini ha rilasciato delle dichiarazioni bomba. "Per dieci giorni ho provato a portare Lionel Messi al Milan - ha infatti rivelato l'ex capitano rossonero -. Ma poi abbiamo capito che era impossibile". La 'Pulce' molto più vicina al Milan, dunque, più che all'Inter come come molti quotidiani sportivi avevano sempre millantato.