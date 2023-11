Milan-Fiorentina, Jovic ha un’occasione d’oro: la svolta ora o mai più

Milan-Fiorentina sarà il primo, vero grande bivio dell'avventura di Jovic in rossonero: o svolta, o per lui diventerà tutto più difficile. Ironia della sorte, sarà proprio la sua ex squadra, quella Fiorentina con cui, il 27 maggio, ha segnato la sua ultima rete, l'avversario da colpire per convincere Stefano Pioli e lo staff tecnico che su di lui si può contare.

Per gennaio il club già cerca alternative in attacco — Arrivato al Milan a titolo definitivo gratuito dai viola nell'ultimo giorno del calciomercato estivo una volta saltata la trattativa per Mehdi Taremi del Porto, Jovic finora ha fatto male. Titolare in Genoa-Milan e in Milan-Udinese (in un attacco a due con Giroud), non ha dato i risultati sperati.

E il Diavolo, ha chiosato la 'rosea', si trova al punto dell'anno scorso. Ha scaricato Divock Origi, ma Jovic viaggia sulle stesse frequenze del flop belga e a gennaio, sul mercato, il Milan è già alla ricerca di un nuovo attaccante. Ecco perché, per il numero 15 serbo, questa sfida contro il suo passato non ha soltanto un sapore speciale, ma anche il sentore dell'ultima spiaggia. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Krunic non va: ecco chi può arrivare al suo posto >>>

