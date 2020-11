Milan-Fiorentina 2-0, Kessié: “Rigori? Continuerò a tirarli io” | Serie A News

Milan-Fiorentina 2-0, il commento post-partita di Kessié

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Franck Kessié, centrocampista rossonero, protagonista ieri pomeriggio a ‘San Siro‘ nel bene e nel male. L’ex atalantino, infatti, ha tirato due calci di rigore in occasione di Milan-Fiorentina. Kessié ha dapprima segnato con maestria, spiazzando il portiere ospite Bartłomiej Drągowski. Poi ha cambiato angolo: nella seconda circostanza, però, l’estremo difensore viola ha intuito deviato la conclusione del numero 79 ivoriano.

Al termine del match, Kessié ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN‘. Parole riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ questa mattina in edicola. “Con i rigori è così, si fa gol e si sbaglia. Ma il prossimo lo tiro ancora io”, il commento di Kessié post Milan-Fiorentina. Quasi a voler vincere, una volta per tutte, la battaglia (in senso positivo) con Zlatan Ibrahimović su chi sia il rigorista principe della squadra rossonera. “Mister Stefano Pioli ha fatto i complimenti alla squadra, era una partita importantissima: è contento”.

"Abbiamo iniziato forte – ha proseguito Kessié nel suo commento di Milan-Fiorentina -, la Fiorentina è una squadra che va aggredita, quindi abbiamo fatto due gol subito. Qui non abbiamo titolari o riserve, c'è una rosa ampia e chi va in campo dimostra di poter giocare. Con chi mi trovo meglio tra Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer? Per me non è un problema con chi gioco, anche con Rade Krunić. Ho dato il 150% sul campo ed è quello che faccio in ogni partita".