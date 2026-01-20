Pianeta Milan
Il Milan, a breve (si ritiene entro il primo trimestre di quest'anno), saluterà dopo otto anni circa il fondo Elliott: RedBird pronto a estinguere il prestito in essere, interessi compresi. Conseguente addio al CEO Giorgio Furlani? Ecco cosa emerge
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha riferito ulteriori particolari sulle voci che riguardano l'imminente uscita del fondo Elliott Management Corporation dal Milan. Il managing partner del fondo RedBird Capital Partners e proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, sta infatti lavorando al rifinanziamento con cui estinguere - in netto anticipo - il 'vendor loan' da 489 milioni di euro più interessi a lui concesso dalla famiglia Singer e in scadenza nel 2028.

Il Milan saluta Elliott. E Furlani che fine farà? Il punto

Chi fornirà a Cardinale i soldi? I colloqui avviati con la società Manulife Comvest sono in una fase cruciale. Sembra che il passaggio di consegne avverrà entro la fine del primo trimestre di quest'anno. Importante: Manulife Comvest entrerebbe come rifinanziatore e non come azionista del Milan. RedBird e Comvest, ha fatto notare il 'CorSera', si conoscono bene: nello scorso mese di aprile 2025 hanno collaborato nell'aumento di capitale della piattaforma fintech iCreditworks.

Con l'uscita di Elliott, ha proseguito il quotidiano sportivo nazionale, Massimo Calvelli si candida a diventare uomo forte all'interno del Consiglio d'Amministrazione del Milan, si vocifera proprio nel ruolo di amministratore delegato. Ma non è escluso che nell’immediato il board prosegua nel segno della continuità. Quindi con Giorgio Furlani confermato al suo posto. Nota a margine: il subentro di Comvest ad Elliott non avrà ovviamente ripercussioni sull'esito dei colloqui per il rinnovo di Mike Maignan.

