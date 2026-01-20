Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha riferito ulteriori particolari sulle voci che riguardano l'imminente uscita del fondo Elliott Management Corporation dal Milan. Il managing partner del fondo RedBird Capital Partners e proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale , sta infatti lavorando al rifinanziamento con cui estinguere - in netto anticipo - il 'vendor loan' da 489 milioni di euro più interessi a lui concesso dalla famiglia Singer e in scadenza nel 2028 .

Il Milan saluta Elliott. E Furlani che fine farà? Il punto

Chi fornirà a Cardinale i soldi? I colloqui avviati con la società Manulife Comvest sono in una fase cruciale. Sembra che il passaggio di consegne avverrà entro la fine del primo trimestre di quest'anno. Importante: Manulife Comvest entrerebbe come rifinanziatore e non come azionista del Milan. RedBird e Comvest, ha fatto notare il 'CorSera', si conoscono bene: nello scorso mese di aprile 2025 hanno collaborato nell'aumento di capitale della piattaforma fintech iCreditworks.