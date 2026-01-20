LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan ha messo gli occhi sul centravanti del suo futuro: chi è e quanto costa >>>
Con l'uscita di Elliott, ha proseguito il quotidiano sportivo nazionale, Massimo Calvelli si candida a diventare uomo forte all'interno del Consiglio d'Amministrazione del Milan, si vocifera proprio nel ruolo di amministratore delegato. Ma non è escluso che nell’immediato il board prosegua nel segno della continuità. Quindi con Giorgio Furlani confermato al suo posto. Nota a margine: il subentro di Comvest ad Elliott non avrà ovviamente ripercussioni sull'esito dei colloqui per il rinnovo di Mike Maignan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA