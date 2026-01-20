Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter gioca all’otto. Napoli, Conte contro i gufi”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando le partite del 7° turno della Fase Campionato della Champions League 2025-2026 in programma stasera alle ore 21:00, ovvero Inter-Arsenal e Copenaghen-Napoli. La missione, per i nerazzurri di Cristian Chivu e per i partenopei di Antonio Conte è la stessa: una vittoria.

Intanto, nel 'Monday Night' della 21^ giornata della Serie A 2025-2026, la Lazio di Maurizio Sarri è crollata, 0-3, allo stadio 'Olimpico' contro il Como di Cesc Fàbregas: lariani a segno con Martin Baturina e doppietta di Nico Paz, che ha anche sbagliato un calcio di rigore. Il Marocco fa ricorso contro la finale di Coppa d'Africa persa contro il Senegal, definendola 'irregolare'.

Spazio, poi, al calciomercato. La Juventus vuole fortemente Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace e aspetta la risposta alla sua offerta. La Roma - che dovrà rinunciare a Mario Hermoso per un po' - prenota anche Radu Drăgușin del Tottenham per la difesa.

Bologna e Fiorentina vicine allo scambio tra Giovanni Fabbian (che andrà in viola) e Simon Sohm (farà il percorso inverso, finendo in rossoblu). Tre nuovi acquisti, intanto, ovvero Rafiu Durosinmi, Donyell Malen e Niclas Füllkrug hanno già segnato gol decisivi in Serie A.

