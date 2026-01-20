Intanto, nel 'Monday Night' della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 , la Lazio di Maurizio Sarri è crollata, 0-3 , allo stadio 'Olimpico' contro il Como di Cesc Fàbregas : lariani a segno con Martin Baturina e doppietta di Nico Paz , che ha anche sbagliato un calcio di rigore. Il Marocco fa ricorso contro la finale di Coppa d'Africa persa contro il Senegal , definendola 'irregolare'.

Bologna e Fiorentina vicine allo scambio tra Giovanni Fabbian (che andrà in viola) e Simon Sohm (farà il percorso inverso, finendo in rossoblu). Tre nuovi acquisti, intanto, ovvero Rafiu Durosinmi, Donyell Malen e Niclas Füllkrug hanno già segnato gol decisivi in Serie A.