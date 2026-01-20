Intanto, nel 'Monday Night' della 21^ giornata della Serie A 2025-2026, la Lazio di Maurizio Sarri è crollata, 0-3, allo stadio 'Olimpico' contro il Como di Cesc Fàbregas: lariani a segno con Martin Baturina e doppietta di Nico Paz, che ha anche sbagliato un calcio di rigore. Il Marocco fa ricorso contro la finale di Coppa d'Africa persa contro il Senegal, definendola 'irregolare'.
Spazio, poi, al calciomercato. La Juventus vuole fortemente Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace e aspetta la risposta alla sua offerta. La Roma - che dovrà rinunciare a Mario Hermoso per un po' - prenota anche Radu Drăgușin del Tottenham per la difesa.
Bologna e Fiorentina vicine allo scambio tra Giovanni Fabbian (che andrà in viola) e Simon Sohm (farà il percorso inverso, finendo in rossoblu). Tre nuovi acquisti, intanto, ovvero Rafiu Durosinmi, Donyell Malen e Niclas Füllkrug hanno già segnato gol decisivi in Serie A.
