Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, la mossa di Cardinale: a Comvest il debito di Elliott”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Inter-Arsenal, partita della 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026 in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'. I nerazzurri di Cristian Chivu cercano punti importanti, contro i primi del girone, per chiudere tra le prime otto: in attacco coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martínez.

Alla stessa ora troviamo anche Copenaghen-Napoli, con la missione degli azzurri di Antonio Conte che è sostanzialmente la medesima. In conferenza stampa, alla vigilia, il tecnico si è lamentato del calendario della sua squadra, definito 'assurdo' per le troppe partite in pochi giorni.

Domani sera, poi, il turno Champions vedrà in campo in casa Juventus (contro il Benfica di José Mourinho) e Atalanta (contro l'Athletic Bilbao). Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, vuole da Comvest i soldi per estinguere il debito con il fondo Elliott: una mossa che vedrebbe la realtà della famiglia Singer uscire dal club rossonero dopo otto anni. Chiosa, poi, con quanto successo nella finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco: risse, minacce e ora ricorsi in tribunale.

