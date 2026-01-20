Alla stessa ora troviamo anche Copenaghen-Napoli , con la missione degli azzurri di Antonio Conte che è sostanzialmente la medesima. In conferenza stampa , alla vigilia, il tecnico si è lamentato del calendario della sua squadra, definito 'assurdo' per le troppe partite in pochi giorni.

Domani sera, poi, il turno Champions vedrà in campo in casa Juventus (contro il Benfica di José Mourinho) e Atalanta (contro l'Athletic Bilbao). Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, vuole da Comvest i soldi per estinguere il debito con il fondo Elliott: una mossa che vedrebbe la realtà della famiglia Singer uscire dal club rossonero dopo otto anni. Chiosa, poi, con quanto successo nella finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco: risse, minacce e ora ricorsi in tribunale.