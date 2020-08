Milan, ecco la data fissata per il raduno a Milanello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo Milan-Cagliari 3-0, dello scorso 2 agosto, che ha chiuso, in un ‘San Siro‘ deserto per via delle gare a porte chiuse, la stagione 2019-2020 dei rossoneri di Stefano Pioli, è già quasi tutto pronto per la ripresa delle attività in vista dell’annata 2020-2021.

Come ricordato, infatti, dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Pioli ha fissato per lunedì 24 agosto la data del raduno del suo Milan presso il centro sportivo di Milanello, laddove inizieranno il ritiro e, logicamente, la preparazione atletica per disputare al meglio una stagione che vedrà il Diavolo impegnato in Serie A, in Coppa Italia e, si spera, in Europa League.

I rossoneri dovranno disputare i turni preliminari di Europa League: prima gara il prossimo giovedì 17 settembre; quindi, in caso di passaggio del turno, appuntamento al giovedì seguente, 24 settembre. Qualora, poi, il Milan riuscisse a passare anche quest’ostacolo, dovrebbe disputare il terzo ed ultimo match giovedì 1° ottobre.

