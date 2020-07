Europa League – Il calendario del Milan: date di sorteggio, gare, possibili rivali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – A 90′ dalla fine del campionato di Serie A 2019-2020, il Milan di Stefano Pioli già conosce il suo piazzamento finale in classifica: i rossoneri sono giunti al 6° posto, poiché equidistanti (4 punti) tanto dalla Roma, quinta in graduatoria, quanto dal Napoli, settimo.

Pertanto, in virtù di questo risultato, il Diavolo disputerà i turni preliminari per accedere all’Europa League 2020-2021. Il Milan partirà dal secondo turno di qualificazione, in programma il prossimo giovedì 17 settembre, che si disputerà in gara secca. Il sorteggio per questa partita è previsto per il prossimo lunedì 31 agosto.

Qualora il Milan si qualificasse, poi, sarebbe atteso dal terzo turno di qualificazione, anche questo in gara secca, in programma il prossimo giovedì 24 settembre (sorteggio previsto per martedì 1° settembre) e, nel caso poi i rossoneri passassero il turno, disputerebbero dunque il playoff finale in gara unica il prossimo giovedì 1° ottobre (sorteggio previsto per venerdì 18 settembre).

La fase a gironi, con l’auspicio che il Milan possa accedervi senza troppi problemi, inizierà il prossimo giovedì 22 ottobre e terminerà giovedì 10 dicembre 2020. Il Milan potrebbe disputare direttamente i gironi di Europa League soltanto nel caso in cui la Roma vincesse, in questa edizione, il trofeo nelle Final Eight in Germania: in tal caso, i giallorossi verrebbero promossi in Champions League ed i rossoneri salterebbero i turni preliminari.

Turni che, va ricordato, nascondono delle insidie per i ragazzi di Pioli: il Milan, al momento, è in 81^ posizione nel ranking UEFA. Per quanto concerne il turno del 17 settembre e, in caso di qualificazione, quello del 24 dello stesso mese, i rossoneri saranno inseriti in prima fascia nei sorteggi e, dunque, dovrebbero trovare sulla propria strada avversari dal coefficiente UEFA più basso e non irresistibili.

I problemi sorgerebbero, nel caso, nel playoff del prossimo 1° ottobre, quando il Diavolo potrebbe trovare avversarie del calibro di Basilea, PSV Eindhoven, Sporting Lisbona, Galatasaray, Apoel, Standard Liegi, Partizan o Sparta Praga. Più ovviamente, una tra Tottenham o Wolverhampton (a seconda di chi vincerà la F.A. Cup sabato tra Arsenal e Chelsea a ‘Wembley‘. ANTE REBIĆ SALTERÀ I TURNI PRELIMINARI DI EUROPA LEAGUE: CLICCA QUI PER SCOPRIRE PERCHÉ >>>

