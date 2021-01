Milan, è Ibrahimovic il primo ‘acquisto’ di gennaio | News

Milan, Ibrahimovic ‘iz back’. Sarà titolare a Cagliari

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come, in occasione dell’ultima gara di Serie A a ‘San Siro‘ contro il Torino, il Milan abbia ritrovato il suo condottiero Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese, classe 1981, era fermo dallo scorso 22 novembre 2020, quando, nel finale di Napoli-Milan 1-3 allo stadio ‘San Paolo‘, si procurò una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Ibrahimovic era rientrato ed avrebbe dovuto giocare già a Reggio Emilia per Sassuolo-Milan del 20 dicembre scorso. Nell’allenamento di rifinitura in vista di quel match, però, si procurò una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro.

Ibra, quindi, costretto a rinviare ancora il suo rientro in campo, ha potuto ‘festeggiare’ l’altro ieri contro i granata. Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ nei fatti, è Zlatan il primo acquisto del Milan sul mercato di gennaio.

Il Diavolo, infatti, recupera a tutti gli effetti il suo capocannoniere (10 gol in appena 6 gare giocate in campionato) e, adesso, può stilarne il programma per un perfetto utilizzo sul terreno di gioco.

Ibrahimovic partirà dalla panchina, domani sera, in Milan-Torino di Coppa Italia. Aumenterà, però, il minutaggio rispetto a quanto visto in campionato. Quindi, sarà titolare in Cagliari-Milan di lunedì 18 gennaio.

Anche perché, alla 'Sardegna Arena', mancheranno sia Ante Rebić (fuori per infezione da coronavirus) sia Rafael Leão (squalificato).