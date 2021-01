Calciomercato Milan – Simakan, si aspetta il sì dello Strasburgo | News

Calciomercato Milan, Simakan è vicino: le news

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Mohamed Simakan è sempre più deciso a vestire la maglia del Milan. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola parlando della trattativa tra i rossoneri e lo Strasburgo per il trasferimento del difensore centrale francese, classe 2000, alla corte di Stefano Pioli.

Malgrado l’inserimento del RB Lipsia sul calciatore, la ‘rosea‘ ha sottolineato come siano continui e costanti i contatti tra Milan e Strasburgo per Simakan. Il quale, dunque, potrebbe rappresentare il primo colpo di calciomercato del Milan per la sessione invernale di trattative.

Proprio la volontà di Simakan di approdare in Italia lascia di buonumore sia Paolo Maldini sia Frederic Massara, dirigenti del club di Via Aldo Rossi che stanno curando l’intera operazione. Il Milan, per il numero 2 degli alsaziani, ha offerto 14 milioni di euro più 3 di bonus. Soldi che farebbero molto, molto comodo allo Strasburgo, in posizione di classifica precaria nel proprio campionato.

Ad ogni modo, lo Strasburgo finora non avrebbe mai comunicato al Milan di aver ricevuto proposte da altre società per Simakan né, tanto meno, che qualcuno abbia pareggiato l’offerta milanista per il centrale originario di Marsiglia. Così tutto lascia credere che, in questa settimana, arriveranno risposte importanti sulla questione.

Al Milan, per l’affare Simakan, in questo momento l’ottimismo regna sovrano. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>