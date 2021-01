CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 11 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 11 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, dà ampio risalto alla vittoria della Juventus nel posticipo contro il Sassuolo (3-1). I bianconeri, adesso, corrono e lottano per le posizioni di vertice in classifica. Domenica prossima il big match, a ‘San Siro‘, contro l’Inter di Antonio Conte, seconda in classifica e fermata ieri (2-2) dalla Roma allo stadio ‘Olimpico‘.

Nel mirino della critica, i cambi del tecnico salentino, che avrebbero permesso il rientro in gara della formazione giallorossa ed il susseguente pareggio. Commento, poi, a due vittorie esterne: quella del Napoli (1-2) sul campo dell’Udinese, firmata da Tiémoué Bakayoko al 90′ e quella della Lazio (0-2) a Parma, con gol di Felipe Caicedo.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>