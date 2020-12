Milan, domani la ripresa a Milanello. Ma prima i tamponi | Serie A News

Milan, domani a Milanello: si inizia a pensare alla gara di Benevento

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domani, mercoledì 30 novembre, il Milan di Stefano Pioli tornerà a Milanello, nel centro sportivo del club rossonero, per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di Benevento.

Il prossimo 3 gennaio 2021, infatti, si giocherà al ‘Vigorito‘ Benevento-Milan, prima gara del nuovo anno per i rossoneri. Contro un ‘nemico’ speciale, quale Filippo Inzaghi.

La seduta mattutina di domani a Milanello sarà anticipata dall’ormai canonico giro di tamponi per tutti. Lo ha spiegato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Non è escluso, però, che già oggi più di qualche calciatore si rechi Milanello per lavorare.

Ci saranno, infatti, dei preparatori a disposizione per i calciatori che decideranno di interrompere le vacanze di Natale 24 ore prima del previsto. Difficilmente ci saranno gli stranieri, tornati in patria per trascorrere le festività natalizie con i propri famigliari.

Pioli spera di riavere a disposizione per Benevento-Milan il difensore danese Simon Kjær, fuori dal 3 dicembre scorso per una lesione al retto femorale della coscia destra. Il centrale, però, punta in particolar modo Milan-Juventus del prossimo 6 gennaio 2021.

Per rivedere in campo Matteo Gabbia (fine gennaio-inizio febbraio), Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimović (entrambi a metà gennaio), invece, occorrerà aspettare un po’ di più. Calciomercato Milan – Attacco, Maldini sfida i potenti della Premier. Vai alla news >>>