Calciomercato Milan – Attacco, Maldini sfida i potenti della Premier | News

Calciomercato Milan: Maldini guarda anche alla Championship inglese

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, lo dice da tempo. “Il mercato del Milan sarà creativo”, alla ricerca delle migliori “opportunità” che si potranno presentare. I conti del club rossonero, infatti, sono tutt’altro che floridi ed il Diavolo, pertanto, deve andare alla caccia di profili magari conosciuti ma dal sicuro avvenire.

Uno di questi potrebbe essere Michael Olise, classe 2001, trequartista francese di proprietà del Reading, club della Championship (la seconda serie inglese), nel recente passato allenato dall’ex difensore rossonero Jaap Stam. Il giocatore, che ha anche il passaporto inglese ha segnato 4 gol e fornito 7 assist in 20 partite disputate, finora, in stagione con i ‘Royals‘.

Mancino dotato di ottima tecnica e visione di gioco, Olise, che nel Reading indossa la maglia numero 7 e che, pur stazionando dietro la prima punta, è capace anche di giocare come esterno d’attacco, è sotto contratto fino al 30 giugno 2022. Al momento, non ha ancora prolungato il suo accordo con la sua attuale società e, pertanto, può essere portato via ad una cifra conveniente.

Maldini vorrebbe investire su di lui nel prossimo calciomercato. Con il Milan che, però, lo porterebbe in rossonero soltanto dalla prossima stagione, 2021-2022. Prima, infatti, il Diavolo vorrebbe far integrare Olise nel tessuto sociale italiano, e nel calcio del nostro Paese, con sei mesi di prestito in una squadra della nostra Serie B, di modo che il ragazzo non accusi troppo il salto.

Le squadre interessate a prelevare Olise in sinergia con il Milan sono Monza, Spal, Lecce e Chievo. Una di queste quattro, qualora il Milan acquisti il calciatore transalpino a gennaio, potrebbe riceverlo in prestito secco fino al 30 giugno 2021. Maldini vorrebbe prenderlo ora per bruciare la concorrenza dei potenti club della Premier League, già molto interessati al ragazzo.

Sono già stati accostati al nome di Olise, infatti, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Leicester City e Leeds United. Calciomercato Milan, avanza il jolly Mohamed Simakan. Vai alla news >>>