Benevento-Milan: Kjaer scalda i motori per il rientro | Serie A News

Benevento-Milan: si va verso il rientro di Kjaer

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Simon Kjaer, classe 1989, difensore centrale danese, dovrebbe rientrare al ‘Vigorito‘ in occasione di Benevento-Milan, prima gara del 2021 per il Diavolo.

Lo ha riferito ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Tra domani e mercoledì, infatti, Kjaer, che si è comunque allenato nei giorni scorsi, dovrebbe rientrare in gruppo. Pertanto, sarà disponibile per Benevento-Milan, partita in programma il prossimo 3 gennaio.

Kjaer, dunque, rientrerà ad un mese esatto dall’infortunio muscolare patito a ‘San Siro‘ nei primi minuti di Milan-Celtic di Europa League. Il danese, però, sarà l’unico infortunato a tornare a disposizione di Stefano Pioli.

Nulla da fare, infatti, per Matteo Gabbia, Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimović, per i quali occorrerà aspettare qualche giorno in più. Gabbia dovrebbe rientrare a fine gennaio, Bennacer e Ibra per metà gennaio.