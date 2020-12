TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 28 dicembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 28 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in copertina, apre logicamente con il riconoscimento di miglior calciatore del secolo assegnato allo juventino Cristiano Ronaldo. Ringraziamenti di rito alla ‘Vecchia Signora‘, la voglia di condividere il trofeo con i suoi compagni di squadra e di rivedere presto i tifosi bianconeri allo stadio.

In alto, sotto la testata, spazio al calciomercato di Milan e Inter. I rossoneri pensano di prendere Odsonne Édouard, centravanti del Celtic, come vice di Zlatan Ibrahimović. I nerazzurri, invece, rischiano di vedersi frenare le operazioni in entrata dai tagli che il gruppo ‘Suning‘ ha intenzione di operare nel settore calcio.

Così come da linee guida governative di Pechino. Mercato Torino: si cercano Stanislav Lobotka (Napoli) e Leonardo Pavoletti (Cagliari) per rilanciarsi in classifica. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>