Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (28/12/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha concesso ampio spazio, in prima pagina, all’Inter di Antonio Conte. In particolare, tirando fuori delle analogie tra questa squadra ed i nerazzurri che, nel 1989, vinsero lo Scudetto con Giovanni Trapattoni. Spazio, poi, anche a Cristiano Ronaldo che, a Dubai, è stato votato ieri come calciatore del secolo. CR7 ha annunciato l’intenzione di voler giocare ancora per qualche anno. Infine, il calciomercato del Milan, alle prese con la ricerca di un vice di Zlatan Ibrahimović. Nomi caldi quelli di Luka Jović, Gianluca Scamacca ed Odsonne Édouard.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA