Calciomercato Milan – Vice Ibra, Édouard profilo interessante | News

Calciomercato Milan, Édouard l’ideale vice di Ibrahimović?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Odsonne Édouard, classe 1998, centravanti francese del Celtic, potrebbe rappresentare un “profilo interessante” per il Milan, alla ricerca di un vice di Zlatan Ibrahimović per il mercato di gennaio.

Lo ha evidenziato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Il Diavolo, infatti, scarterà profili ‘Over 30‘, come quello di Fernando Llorente del Napoli, il cui nome di recente è risuonato in orbita Milan, poiché cerca un giovane che possa crescere alle spalle del totem svedese.

In Scozia continuano ad accostare Édouard ai colori rossoneri. Il bomber degli ‘Hoops‘, come si ricorderà, era andato a segno nel 4-2 di ‘San Siro‘ tra Milan e Celtic in Europa League. LEGGI QUI L’INTERVISTA DI IVAN GAZIDIS ALLA GAZZETTA DELLO SPORT >>>