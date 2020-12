CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 27 dicembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 27 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con la trattativa che potrebbe portare il regista argentino Leandro Paredes dal PSG all’Inter. L’arrivo di Mauricio Pochettino in Francia, infatti, facilita lo scambio con Christian Eriksen, separato in casa a Milano.

Ma spazio anche al calciomercato della Juventus. Sarà ‘tagliato’ Federico Bernardeschi; i bianconeri puntano Rodrigo de Paul (Udinese) ed il ritorno di Fernando Llorente (Napoli). A proposito di Juve: in alto, sotto la testata, la discussa scelta di Cristiano Ronaldo di passare le vacanze a Dubai, dagli sceicchi, per il ‘Globe Soccer‘.

In basso, poi, Nicolò Zaniolo (Roma) che si allena per tornare in campo il prima possibile e la grande stagione dell'Everton di Carlo Ancelotti, secondo in classifica in Premier League.