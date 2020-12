Calciomercato Milan – Alvino: “Vice Ibra: contatti per Llorente” | News

Calciomercato Milan: sarà Llorente il sostituto di Ibrahimovic?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Fernando Llorente, classe 1985, potrebbe sostituire Zlatan Ibrahimovic, infortunato, nella fila del Milan a partire dal prossimo mese di gennaio, quando riaprirà il calciomercato. Lo ha rivelato, sul proprio account ufficiale di ‘Twitter‘, il giornalista sportivo Carlo Alvino, notoriamente esperto delle vicende del Napoli di Gennaro Gattuso. Questo il post di Alvino.

“Il Milan pensa a Llorente dopo l’infortunio di Ibra – ha dunque scritto Alvino sul calciomercato rossonero – . Lo spagnolo che è in parola con la Sampdoria a sorpresa potrebbe finire alla corte di Stefano Pioli. Contatti serrati nelle ultime ore. La formula che propone il club rossonero sembrerebbe più convincente. Settimana prossima decisiva”.

Llorente, in carriera, ha indossato anche le maglie di Athletic Bilbao (118 gol in 333 gare), Juventus (27 gol in 92 gare), Siviglia (7 gol in 36 gare), Swansea City (15 gol in 35 gare) e Tottenham (13 gol in 66 gare). Con il Napoli, soltanto 4 reti in 24 apparizioni nella passata stagione. Mai utilizzato nell’annata in corso. Calciomercato Milan, duello con la Juventus per il bomber del futuro >>>