Milan, ecco quando potrebbe rientrare Ibrahimovic | Serie A News

Milan, le ultime sul ritorno in campo di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, alle prese con una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro, potrebbe averne ancora per un po’. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Il Milan, infatti, spera di recuperare l’attaccante svedese, classe 1981, più o meno per la metà del prossimo mese di gennaio. Più precisamente, o per Milan-Torino del 12 a ‘San Siro‘, in Coppa Italia, o per Cagliari-Milan del 18 alla ‘Sardegna Arena‘, in Serie A.

L’ultima cosa che Stefano Pioli ed il Milan vogliono fare è correre rischi ed affrettare il rientro di Ibrahimovic in squadra. Sembra, dunque, sempre più remota la possibilità che disputi Milan-Juventus nel giorno dell’Epifania. Calciomercato Milan, Raiola alza la richiesta per il rinnovo di Donnarumma >>>