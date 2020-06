Milan, domani Ibrahimovic torna a Milano: le ultime

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, che, nei giorni scorsi, si è infortunato al muscolo soleo del polpaccio destro e che, pertanto, dovrebbe stare fuori circa un mese. Lo svedese, comunque, avrebbe saltato Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, per squalifica.

La ‘rosea‘ ha ricordato come Ibra sia atteso per domani a Milano e, in qualche modo, partecipi alla preparazione della sfida: sapere che, presto, potrà tornare a guidare il suo Milan dal campo e non davanti la televisione, può infondere nella squadra una bella sferzata di energia.

E, magari, sempre ammesso che torni in Svezia per concludere la sua prestigiosa carriera, salutare il club rossonero anche giocando una finale sarebbe la migliore tra le uscite di scena. Una di quelle cose che, da sempre, si addicono a Zlatan, abituato a pensare sempre in grande. SENZA IBRA, STEFANO PIOLI PENSA AD UNA SOLUZIONE DIVERSA PER LA TIM CUP >>>