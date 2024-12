Milan, Ordine: “De Ketelaere spina nel fianco del post Maldini”

Le colpe di Pioli e i meriti di Gasperini: "Il risultato fu un flop: nemmeno un gol, solo un assist in tutta la stagione. A gestire con il club il mercato del dopo Maldini intervenne Pioli. La risposta fu: «A Bergamo gioca in un altro ruolo». Come per dire: a me l'avevano venduto come trequartista. Gasperini lo ha trasformato in un attaccante di valore (10 gol e 9 assist). L'Atalanta lo ha riscattato per una cifra sui 23-25 milioni che evita la minusvalenza". LEGGI ANCHE: Milan, cosa fare con Okafor? Fuori forma e dal gioco: serve cederlo?