Durante la trasmissione 'Fontana di Trevi', andata in onda sul canale 'YouTube' di 'Cronache di Spogliatoio', Giuseppe Pastore e Riccardo Trevisani hanno anche commentato le parole di Gerry Cardinale alla Harvard Business School. Pastore si è concentrato sul passaggio sull'Inter su Paolo Maldini e Sandro Tonali . "Due cose mi stupiscono, il fatto che la frase più commentata è stata il riferimento all' Inter un po' inelegante . Vuol dire non capire il punto della situazione a livello culturale".

Milan, la freddezza di Cardinale. La cessione di Tonali e i meriti di Maldini: parla Pastore

Il passaggio su Maldini: "Il Milan ha messo a posto il bilancio, anche grazie ai risultati della gestione Maldini. Ma non puoi rivolgerti ai tifosi in questo modo, la realtà dice che l'Inter ha vinto il campionato e ha 11 punti di vantaggio sul Milan. Altro che bancarotta. Poi c'è il passaggio su Maldini, dove è stato spiegato che la visione del calcio di Cardinale non prevedeva Maldini. Io mi permetto umilmente di dibattere che Maldini è uno dei motivi per cui il Milan ha migliorato i conti negli ultimi anni, dopo anni di gelo. Gelo che sta tornando.