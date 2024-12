Ziliani: “Cardinale ha detto una ca**ata. Milan come il Titanic. Maldini …”

"Cardinale, nessun tifoso è così cretino da ..." — Su Gerry Cardinale: "A dire il vero da quando Red Bird ha acquistato il Milan (2022), il Milan non ha vinto niente mentre l’Inter ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, ha giocato una finale di Champions League che il Milan non gioca dal 2007. E si è qualificato al Mondiale per Club 2025 dal quale il Milan è stato escluso per i deludenti risultati ottenuti in Champions League. Cardinale chieda ai tifosi di Inter e Milan chi è stato più contento della sua squadra in questi ultimi due anni.

"Nessun tifoso del Milan è così cretino da pretendere di vincere il campionato ogni anno: quindi Cardinale già in partenza dice una ca**ata. Il tifoso del Milan vorrebbe invece proprio quel che Cardinale esprime dopo, cioè “lottare per lo scudetto ogni anno e qualificarsi per la Champions ogni anno”. Che è esattamente quello che il Milan non sta facendo. A ottobre il Milan (come già un anno fa a dicembre) era fuori dalla lotta per il titolo e in classifica è oggi 8° con scarsissime possibilità di arrivare 4°. Ciò significa che il Milan scomparirà fra un anno dalla Champions League con tutte le gravi ripercussioni - sportive ed economiche - che da questo fallimento scaturiranno".

"Beh, spiace dirlo ma sarebbe stato meglio assumere qualcuno dopo un attento casting nel calcio europeo. Perchè se “la responsabilità finanziaria e la capacità di integrare le prestazioni in campo e fuori” di Furlani consistono nel chiudere il bilancio del Milan in attivo di 4 milioni portando la squadra all’8° posto in classifica e fuori dal calcio che conta (come al 90 % avverrà), aridàtece Mirabelli".

Milan, Ziliani: "Se Furlani avesse la minima idea di cosa sia il calcio ..." — Su Giorgio Furlani: "Sorge il leggerissimo sospetto che tra la visione di Cardinale e quella di Maldini fosse meglio la visione di Maldini. Se Furlani avesse una minima idea di cosa sia il calcio e di come funzioni una squadra di calcio, l’ultimo giocatore che avrebbe dovuto pensare di cedere - tra l’altro senza nessuna necessità economica che spingesse il club a farlo - era Tonali. Ma è probabilmente difficile spiegarglielo perchè, appunto, Furlani non ha la più pallida idea di cosa sia il calcio e la gestione di una squadra di calcio".

"Grazie alla visione di Cardinale & Furlani, quella della rinuncia ai “costi extra”, il Milan sta andando incontro a un naufragio in stile Titanic. E il bello è che club che hanno meno blasone e hanno speso meno soldi del Milan (leggi Atalanta, Lazio, Fiorentina, addirittura Bologna) stanno facendo meglio del Milan. Semplicemente ridicolo. Il Milan ha oggi il 3° monte ingaggi della Serie A ed è 8° in classifica. Solo per questo Furlani avrebbe già dovuto dimettersi. A volte essere esperti di calcio, se lavori nel calcio, aiuta. Ma per Cardinale e Furlani non era evidentemente importante. E infatti i risultati si vedono".

Milan, Ziliani: "Ibrahimovic per Maldini? C'era un Totem, è arrivato ..." — Su Zlatan Ibrahimovic: "Quindi, ricapitolando: il Milan aveva Maldini, poi Furlani ha incontrato e conosciuto Ibrahimovic, ne è rimasto abbagliato e ha convinto Cardinale a disfarsi di Maldini per mettere al suo posto Ibrahimovic. C’era un Totem, è arrivato Scaramacai. With compliments. Dunque, finalmente svelata la Tavola dei Tre Comandamenti di Dio Zlatan: 1. Far crescere la mentalità vincente della squadra; 2. Ottenere risultati; 3. Fare la storia. Dopodiché, dare un’occhiata alla classifica del Milan, please".