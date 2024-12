Milan, il divorzio con Maldini, il distacco Cardinale-tifosi: il parere di Ordine

I tumulti dei tifosi

Il distacco Cardinale-tifosi: "La scelta di Fonseca è stato l’inizio di questo viaggio tormentato a caccia di un rilancio. Con la contestazione della curva, esplosa in occasione della festa per il compleanno numero 125, il mirino della critica si è spostato sulla sagoma di Gerry Cardinale e del suo fondo proprietario del club RedBird. La pubblicazione post-datata del dibattito svolto in settembre all’università Harvard ha finito con l’aprire un fronte esterno e rilanciare l’insoddisfazione dei social ai quali il racconto del modello finanziario risulta indigesto. Chiedono risultati e non bilanci in attivo. O nella migliore delle ipotesi l’abbinamento dei due fattori". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ritorno a sorpresa? A centrocampo occhi su...