Milan, Ordine: “Conceicao, un’impresa epica. Ecco perché. E’ cambiato…”

Franco Ordine, giornalista che spesso parla del mondo Milan, ha scritto un editoriale per 'Il Giornale'. Tema Sergio Conceicao e i rossoneri. "È riuscito nell'impresa epica di cambiare la vita al Milan allenandolo in aereo - scrive Ordine - durante il viaggio di andata da Milano a Riad. La verità è che il nuovo condottiero è stato accolto come una sorta di federatore del Milan che si era diviso in qualche fazione, da una parte i nuovi del mercato tutti un po' laici, dall'altra i reduci di Pioli con in testa Leao e Theo in rotta evidente con Fonseca. È cambiato lo spirito, è stata ritrovata l'unità di intenti".