Milan, Ordine: “Cagliari dopo una grande vittoria, ma c’è una differenza”

Sabato sera, il Milan affronterà il Cagliari in occasione della 20a giornata della Serie A 2024/2025 e Franco Ordine ha parlato del match. I rossoneri, adesso, hanno un nuovo allenatore: Sergio Conceicao , il quale ha preso il posto del connazionale Paulo Fonseca . Il nuovo tecnico ha inciso subito vincendo la Supercoppa Italiana . Il Milan, in campionato, deve recuperare 2 partite ( Bologna e Como ).

Quando il Milan di Fonseca vinse contro il Real Madrid, i rossoneri affrontarono qualche giorno dopo il Cagliari in trasferta: quel match finì 3-3. Per i rossoneri, la partita di sabato sarà un'occasione importante per fare punti, sperando che non succeda la stessa cosa della gara d'andata.