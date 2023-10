Milan-Lazio, Polverosi: “Categorie differenti. Pioli ha tanta ricchezza”

"...Quando sulla scena è entrata la qualità del Milan l’equilibrio è finito. Dall’ultimo minuto del primo tempo (doppia palla-gol dei rossoneri) all’ultimo minuto del secondo, la Lazio è stata solo volontà, solo sforzo fisico. Non ce l’ha fatta a salire sul livello del Milan, la distanza tecnica, individuale e anche collettiva, era impossibile da colmare. Impossibile per Marusic contenere Leao, impossibile per Hysaj chiudere su Pulisic, sono categorie differenti. C’è una ricchezza nella squadra di Pioli che in questa partita è stata fin troppo evidente. Non pensiamo solo all’attacco, ma anche al centrocampo. Sono quanto meno cinque creatori di gioco in organico: pochi al mondo se lo possono permettere e Pioli, con tutti loro, ha fatto un lavoro da grande allenatore. Il risultato è chiaro a tutti: sta meglio, molto meglio il Milan che dalla sconfitta con l’Inter poteva uscire con le ossa rotte e invece eccolo di nuovo bello e splendente. Segno di serenità e di personalità. Dall’organizzazione della squadra, da una solidità difensiva messa in dubbio solo nel derby: togliendo quei 5 gol presi tutti insieme, il Milan ne ha subiti solo 3 in 6 partite". LEGGI ANCHE: Milan-Lazio, vittoria pesante per i rossoneri. Ecco i motivi