Milan, ecco Colombo: il gol al Monza è soltanto l’antipasto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il gol al Monza potrebbe essere stato soltanto l’antipasto di quanto Lorenzo Colombo intende mostrare al pubblico di San Siro.

Colombo, prospetto molto interessante

Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, l’attaccante rossonero, classe 2002, si è messo in mostra, nell’ultima stagione, come uno dei prospetti più interessanti del Milan Primavera di Federico Giunti.

2019-2020 iniziato con un infortunio

E pensare che il 2019-2020, per Colombo, non era iniziato un granché bene. Due gol in due partite, poi un lungo stop per infortunio (frattura al quinto metatarso del piede destro).

Colombo, la grande ripresa dopo l’inattività

Quando è ritornato a giocare, a febbraio, ha messo a segno 9 gol in 6 gare con i Giovani Diavoli rossoneri, guadagnandosi, così, il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024 e gli allenamenti in Prima Squadra agli ordini di Stefano Pioli.

L’esordio nel Milan dei ‘grandi’ con Pioli

Colombo è stato capace di impressionare Pioli al punto tale che lo ha fatto esordire sia in Coppa Italia, in occasione della semifinale di ritorno contro la Juventus, sia in Serie A, in Milan-Bologna 5-1 a San Siro.

Il Milan crede nelle qualità di Colombo

La prima volta subentrando a Lucas Paquetá, la seconda ad Ante Rebić. Il fatto che abbia già totalizzato 2 presenze, a 18 anni, con la Prima Squadra del Milan vuol dire che a Milanello e dintorni credono fortemente nelle qualità di Colombo.

Il ragazzo vuole convincere tutti al Milan

Già nel giro delle Nazionali giovanili, Colombo, un mancino naturale, è in attesa di ricevere nuove chance per convincere il Milan a puntare su di lui come fosse un giocatore fatto e finito.

Colombo attuale vice di Ibrahimović

In fin dei conti, a meno di clamorose eccezioni dal mercato, al momento è proprio il poderoso numero 29 il vice di Zlatan Ibrahimović nella fila del Diavolo…

