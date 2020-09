TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 7 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 7 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ dedica la sua prima pagina a Luís Suárez, classe 1987, che dovrà sostenere un esame di italiano per ottenere il passaporto del nostro Paese. Una volta ottenuto quello, e la buonuscita dal Barcellona, sarà pronto per la sua nuova avventura alla Juventus. Ariedo Braida, ex direttore sportivo dei catalani, invita i bianconeri a non lasciarselo sfuggire.

Nel riquadro verticale, poi, si parla di Olanda-Italia, seconda sfida di Nations League per gli azzurri: il C.T. Roberto Mancini rilancerà anche Nicolò Zaniolo e Moise Kean. Infine, le mosse di calciomercato del Torino di Urbano Cairo: è giunto il momento di accelerare su Lucas Torreira (Arsenal) e Roberto Pereyra (Watford).

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>