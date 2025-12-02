Milan, che novembre! Allegri primo in classifica con vista sul grande premio

Il Milan si gode la vetta della classifica , condivisa con il Napoli, dopo un mese di novembre quasi perfetto . Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, Massimiliano Allegri deve avere un rapporto speciale con questo periodo dell'anno che precede dicembre, infatti è il mese in cui ha la miglior media punti in Serie A della carriera con 2,33 a gara. Max è riuscito a terminare novembre nel migliore dei modi, grazie alla vittoria conquistata sabato sera a 'San Siro' contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Milan primo, novembre (quasi) perfetto e difesa al top

Terza vittoria del mese arrivata di 'corto muso' dopo quelle contro Roma e Inter in trasferta, nel periodo più complicato nella sua seconda vita rossonera. Negli ultimi 30 giorni, il tecnico rossonero ha visto la sua rosa ridotta ai minimi termini a causa di numerosi infortuni, tra cui quelli subiti da Rabiot, Pulisic, Tomori e Gimenez. Nonostante queste difficoltà, il Milan ha recuperato punti su Napoli, Roma e Inter.