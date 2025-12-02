Milan, che novembre! Allegri primo in classifica con vista sul grande premio

L'unico neo di novembre riguarda il brutto pareggio di Parma, arrivato in rimonta dopo i primi due gol rossoneri nel primo tempo. Ma l'undicesimo mese ha mostrato i veri punti punti di forza del Milan, squadra con la più lunga striscia di risultati utili consecutivi: dodici, di cui otto vittorie e quattro pareggi. Successi arrivati grazie alle grandi parate di Maignan tornato 'Magic', la leadership del fenomeno senza età Luka Modric e i gol da numero 9 di Rafa Leao, senza dimenticare la difesa che ora rappresenta l'assoluto punto di forza del Diavolo. Tomori, Gabbia e Pavlovic formano la miglior difesa in Italia per 'clean-sheet' a pari con la Lazio (7).
Come ricorda la 'rosea', i tifosi rossoneri ora sognano in grande e non si vogliono fermare al quarto posto dichiarato più volte da Allegri come obiettivo stagionale. I tifosi hanno capito di avere un fenomeno in panchina. Sembra averlo capito anche la dirigenza che a gennaio vuole regalare a Max due innesti per completare la rosa (uno in difesa, uno al posto di Gimenez), in modo da consentire ad Allegri di puntare al premio più importante, quello ancora difficile da nominare per il momento.
