Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan in vetta: novembre da urlo per Allegri con una difesa al top in Serie A

ULTIME MILAN NEWS

Milan in vetta: novembre da urlo per Allegri con una difesa al top in Serie A

Milan, che novembre! Allegri primo in classifica con vista sul grande premio
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un pezzo al mese di novembre del Milan quasi perfetto. Allegri trona in vetta recuperando punti pesanti a Inter, Napoli e Roma, In attesa di gennaio, i tifosi del Diavolo sognano in grande
Redazione

Il Milan si gode la vetta della classifica, condivisa con il Napoli, dopo un mese di novembre quasi perfetto. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, Massimiliano Allegri deve avere un rapporto speciale con questo periodo dell'anno che precede dicembre, infatti è il mese in cui ha la miglior media punti in Serie A della carriera con 2,33 a gara. Max è riuscito a terminare novembre nel migliore dei modi, grazie alla vittoria conquistata sabato sera a 'San Siro' contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Milan primo, novembre (quasi) perfetto e difesa al top

—  

Terza vittoria del mese arrivata di 'corto muso' dopo quelle contro Roma e Inter in trasferta, nel periodo più complicato nella sua seconda vita rossonera. Negli ultimi 30 giorni, il tecnico rossonero ha visto la sua rosa ridotta ai minimi termini a causa di numerosi infortuni, tra cui quelli subiti da Rabiot, Pulisic, Tomori e Gimenez. Nonostante queste difficoltà, il Milan ha recuperato punti su Napoli, Roma e Inter.

LEGGI ANCHE

L'unico neo di novembre riguarda il brutto pareggio di Parma, arrivato in rimonta dopo i primi due gol rossoneri nel primo tempo. Ma l'undicesimo mese ha mostrato i veri punti punti di forza del Milan, squadra con la più lunga striscia di risultati utili consecutivi: dodici, di cui otto vittorie e quattro pareggi. Successi arrivati grazie alle grandi parate di Maignan tornato 'Magic', la leadership del fenomeno senza età Luka Modric e i gol da numero 9 di Rafa Leao, senza dimenticare la difesa che ora rappresenta l'assoluto punto di forza del Diavolo. Tomori, Gabbia e Pavlovic formano la miglior difesa in Italia per 'clean-sheet' a pari con la Lazio (7).

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Sergio Ramos al Milan con Modric? Il retroscena, la sensazione e un piacevole ricordo

Come ricorda la 'rosea', i tifosi rossoneri ora sognano in grande e non si vogliono fermare al quarto posto dichiarato più volte da Allegri come obiettivo stagionale. I tifosi hanno capito di avere un fenomeno in panchina. Sembra averlo capito anche la dirigenza che a gennaio vuole regalare a Max due innesti per completare la rosa (uno in difesa, uno al posto di Gimenez), in modo da consentire ad Allegri di puntare al premio più importante, quello ancora difficile da nominare per il momento.

Leggi anche
MIlan, Bartesaghi: “Scudetto? Ne riparliamo a maggio. Allegri, staff e compagni mi danno...
Come cambia il Milan con o senza Rabiot: numeri e statistiche premiano l’investimento sul...

© RIPRODUZIONE RISERVATA