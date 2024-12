Milan, addio di Cardinale a febbraio? La bomba de ‘La Repubblica’. Ed Elliott…

La Repubblica lancia la bomba sul Milan: "L’era di Gerry Cardinale , da agosto 2022 azionista di controllo con la sua RedBird, potrebbe chiudersi in anticipo anche rispetto alla scadenza dell’agosto 2025". Così scrive il quotidiano che aggiorna sulla situazione della società rossonera. La chiave della vicenda, si legge, resterebbe la restituzione al fondo Elliott di 693 milioni del vendor loan , ottenuto proprio dal fondo della famiglia Singer per acquisire il controllo del Milan. I portavoce di RedBird, interpellati sempre da La Repubblica sulla vicenda, avrebbe smentito che Cardinale abbia affrontato il tema di un'uscita anticipata con l’ad rossonero Giorgio Furlani .

Cardinale lascia il Milan? La clamorosa indiscrezione de 'La Repubblica'

Dagli USA, sempre secondo il quotidiano, filtrerebbe con convinzione l’ipotesi addio di Cardinale a febbraio 2025: per recuperare, senza plusvalenze, i 150 milioni investiti nel Milan attraverso il fondo RB FC Fund IV. Come scrive il quotidiano, il prestito di Elliott si trasformerebbe in patrimonio netto: in pratica i Singer si riprenderebbero la maggioranza, lasciando inizialmente a Cardinale il controllo del 30% delle quote. A livello dirigenziale, Furlani diventerebbe l'ago della bilancia con un ridimensionamento di Zlatan Ibrahimovic. LEGGI ANCHE: Fosseux: "David-Milan è un'opzione. Bouaddi? Troppo presto. Fonseca ... | ESCLUSIVA PM